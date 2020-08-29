Тюмень, 29 августа, 2020, 06:24 — ИА Регнум. В Тюменской области в первом полугодии 2020 года строительный сектор просел на 34,1%. Об этом сообщает Тюменьстат.

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А именно, возведено 1250 жилых домов общей площадью 332,6 тыс. кв. м. Это на 65,9% к соответствующему периоду.

При этом из общего числа населением построено 1210 индивидуальных жилых домов общей площадью 166,5 тыс.кв. м. Это составляет 76,1% к январю-июню 2019 года.

«Планы на 2020 год по строительству жилья у нас большие — 1,566 млн кв. м плановый ввод по национальным проектом. Пока по вводу мы немножко отстаём, но, как правило, основной ввод жилья идёт в третьем и четвёртом квартале», — сообщал на августовской пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.