Мальмё, Швеция, 29 августа, 2020, 01:29 — ИА Регнум. Специальные машины для разгона демонстрантов использовали шведские полицейские для того, чтобы пресечь беспорядки в городе Мальмё на юге страны, начавшиеся после инцидента с сожжением Корана, передает телеканал SVT.

hashem Коран

В городском районе Русенгорд собралось около 300 человек. После прибытия полиции участники демонстрации начали кидать в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнические изделия. Кроме того, протестующие устроили костер из покрышек и пиломатериалов.

Напомним, публичное сожжение Корана, несмотря на запреты властей, устроил перед Исламским центром в Русенгорде лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.