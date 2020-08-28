Красногорск, 29 августа, 2020, 00:59 — ИА Регнум. Генеральный директор акционерного общества «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов задержаны сотрудниками полиции и Следственного комитета. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Брижаня и Астапова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что к подрядам на выполнение работ по заказам «Мособлэнерго» допускались только аффилированные с руководителями компании фирмы. При этом за «покровительство» при заключении контрактов они брали «компенсации» в виде 15% от стоимости контракта.

В электронной картотеке Хамовнического суда Москвы зарегистрированы дела о выборе меры пресечения для граждан Брижаня и Астапова, которые являются подозреваемыми по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»)

Напомним, что «Мособлэнерго» на 100% принадлежит правительству Московской области. Данная компания была создана в 2005 году.