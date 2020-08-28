Париж, 28 августа, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «всегда испытывал сомнения» насчет нефтепровода «Северный поток — 2», 28 августа сообщает Agence France-Presse.

Gazprom.ru «Северный поток»

«Я не думаю, что подход, который мы должны применять в отношении России, должен быть наивным. И я не думаю, что он должен подпитываться увеличением нашей зависимости от России» , — заявил Макрон на пресс-конференции.

Макрон отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая строительство нефтепровода, «знает об этом».

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