Лондон, 28 августа, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Согласно прогнозу PVM Oil Associates, мировым производителям нефти придется сохранять глобальное сокращение добычи для стабилизации цен ещё более двух лет, 28 августа сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мировой спрос на нефть не вернется к уровню 2019 года как минимум до 2022 года» , — завили аналитики PVM.

PVM отмечает, что данный прогноз соответствует оценкам МЭА, ОПЕК и управления энергетической информации правительства США.

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