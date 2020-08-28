Москва, 28 августа, 2020, 22:55 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации в очередной раз предупредило об угрозе ареста граждан России спецслужбами США за рубежом. Соответствующее заявление распространила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

U.S. Army Агенты ФБР

«Правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 56 таких случаев, из которых шесть произошло в 2019 году», — сказано в заявлении МИД России.

Стоит отметить, что с 2013 года российское внешнеполитическое ведомство регулярно публикует подобные предупреждения. Данное предупреждение уже седьмое по счету. Совсем недавно в США был задержан гражданин России Егор Крючков, его обвиняют в киберпреступлениях.