Ханты-Мансийск, 28 августа, 2020, 22:19 — ИА Регнум. В Югре погашены долги по зарплате 67 водителям скорой помощи города Нижневартовска. Им выплатили шесть миллионов рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Kuzdrav.ru Скорая помощь

С декабря 2019 года по январь 2020-го у аутсорсинговой компании «Медтранс» (Пермь) образовалась задолженность перед водителями из Югры. Прокуратура внесла руководству фирмы представление.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена в полном объёме.