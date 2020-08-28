Приштина, Сербия, 28 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 27 августа сообщило о том, что в албанской деревне Симан шестилетний ребенок погиб, играя со старой гранатой. При взрыве был ранен пятилетний мальчик.

Ручная граната

Второй ребенок находится в тяжелом состоянии и был перевезен для лечения в Тирану.

Следователи ведут расследование обстоятельств происшествия.

В ходе кризиса 1997 года в руках албанского населения оказалось значительное количество легкого вооружения, часть которого было в дальнейшем было передано Армии освобождения Косово (УЧК). Оружие до сих пор полностью не изъято органами правопорядка.