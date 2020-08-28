Анкара, 28 августа, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Шесть истребителей F16 ВВС Греции были перехвачены турецкими военными самолётами над Средиземным морем, сообщает 28 августа Anadolu.

orayan82 Истребитель F-16 ВВС Греции

ВВС Турции заявили, что греческие истребители взлетели с острова Крит. Перехват был осуществлён над зоной, в которой турецкие суда разведывали месторождения полезных ископаемых.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между Анкарой и Афинами обострился после активизации Турцией разведки на континентальном шельфе. Кроме того, 26 августа Турция начала совместные с США военные учения в восточном Средиземноморье.