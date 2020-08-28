Лайчак: обмен территориями не стоит на повестке переговоров Косово и Сербии
Приштина, Сербия, 28 августа, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак 28 августа заявил, что обмен территориями между республиками не находится на повестке переговоров.
Отвечая на вопросы представителя Регионального женского лобби Юго-восточной Европы Эдиты Тахири, политик заявил, что в ЕС стремятся к заключению соглашения, которое будет способствовать региональной стабильности и нормализации отношений между Белградом и Приштиной и продвижению Косово и Сербии по пути евроинтеграции.
Напомним, 27 августа в рамках диалога на уровне экспертов состоялась встреча делегаций Косово и Сербии во главе с государственным координатором Косово по диалогу с Сербией Скендером Хюсени и руководителем канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джуричем.
4 и 7 сентября диалог между сторонами продолжится на высшем уровне в Вашингтоне и Брюсселе.