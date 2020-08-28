Курган, 28 августа, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Власти Курганской области приобретают за пять миллионов рублей для детей с ДЦП экзоскелет. Об этом в своём аккаунте сети Instagram сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков.

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«На днях решили приобрести запущенный в производство «экзоскелет». Это умное оборудование производит компания в Сколково. Он помогает ускоренно развивать и восстанавливать ребятишек с ДЦП и нарушениями двигательного аппарата», — написал глава региона.

Вадим Шумков отметил, что если новый аппарат покажет высокую эффективность, то будет приобретаться и впредь.