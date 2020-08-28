Берлин, 28 августа, 2020, 21:31 — ИА Регнум. Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме и подключенным к аппарату искусственного дыхания в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщила пресс-служба клиники.

В больнице

«Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны», — заявили в клинике.

Также отмечается, что симптоматика «холинергического кризиса» у Навального снижается. Блогер по-прежнему подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии и находится в искусственной коме.

Германские СМИ сообщают, что врачи из клиники «Шарите» обратились к экспертам по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера. Также была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Также сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель очень обеспокоена состоянием Навального — она каждый день получает информацию о его состоянии.

Напомним, что Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Борт был посажен в Омске, и блогера госпитализировали. Врачи спасли Навальному жизнь и смогли стабилизировать его состояние. Позднее родственники Навального настояли на том, чтобы блогера отправили в Германию.

При этом окружение Навального настаивает на том, что блогера якобы отравили российские спецслужбы.