Барселона, Испания, 28 августа, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси изъявил желание встретиться с руководством клуба в целях обсудить свой уход.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

Согласно информации журналиста Гильема Балаге, «Барселона» готова встретиться с футболистом, однако не намерена его отпускать. Руководство «каталонцев» настаивает на сумме в 700 миллионов евро, которые прописаны в качестве отступных за игрока.

Действующее соглашение с Месси рассчитано еще на год.