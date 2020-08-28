Липецк, 28 августа, 2020, 21:04 — ИА Регнум. В Липецкой области главу Тербунского района, бывшего мэра Липецка Сергея Иванова отстранили от должности на время расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на прокуратуру.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело

Соответствующее решение 28 августа вынес Тербунский районный суд. Иванов заявил, что будет обжаловать решение и намерен работать, пока решение не вступит в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в отношении Иванова было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Его подозревают в том, что он безвозмездно позволил предпринимателю вывезти 14 тонн песка, стоимость которых составляла около трёх миллионов рублей.