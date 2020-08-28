Лонгйир, Норвегия, 28 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Белый медведь убил туриста из Нидерландов на архипелаге Шпицберген, 28 августа сообщает агентство Associated Press.

Белый медведь

Погибший, 38-летний Йохан Якобус Котте, был атакован зверем, когда спал в палатке на территории туристического кемпинга. Это первое смертельное нападение медведя на Шпицбергене с 2011 года.

«Медведя подстрелили, и он направился к аэропорту… Вскоре после этого его нашли мертвым на стоянке аэропорта» , — сказано в заявлении местных властей по инциденту.

Читайте также:В США на мужчину, которого кусали паук и аллигатор, напала акула