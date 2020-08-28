ЦСКА заключил контракт с форвардом «Херенвен» Эджуке
Москва, 28 августа, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Нападающий голландского «Херенвена» Чидера Эджуке заключил контракт с московским ЦСКА.
Jarrett Campbell
Футбольный мяч
«Армейцы» на своем официальном сайте объявили о подписании соглашения с нигерийским форвардом сроком на четыре года. 22-летний игрок будет выступать под одиннадцатым номером.
В качестве компенсации «Херенвен» получил 12 миллионов евро.
В минувшем сезоне Эджуке отличился 9 голами и 4 голевыми передачами в 25 матчах.