Москва, 28 августа, 2020, 20:25 — ИА Регнум. Нападающий голландского «Херенвена» Чидера Эджуке заключил контракт с московским ЦСКА.

Jarrett Campbell Футбольный мяч

«Армейцы» на своем официальном сайте объявили о подписании соглашения с нигерийским форвардом сроком на четыре года. 22-летний игрок будет выступать под одиннадцатым номером.

В качестве компенсации «Херенвен» получил 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне Эджуке отличился 9 голами и 4 голевыми передачами в 25 матчах.