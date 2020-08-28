Москва, 28 августа, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Черногорские власти снова активируют русофобские настроения в преддверии парламентских выборов, сообщили 28 августа в пресс-службе МИД РФ.

Nato.int Мило Джуканович и Йенс Столтенберг

Комментируя антироссийскую информационную волну, взбудораженную в преддверии выборов, которые запланированы в Черногории на 30 августа 2020 г., в МИД РФ заявили, что власти этой страны «ради собственных политических и электоральных интересов пускают в ход весь конфронтационный арсенал, сознательно нагнетают напряжённость».

«Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию «имперских амбиций на Балканах», — говорится в сообщении.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, в Черногории нагнетается ситуация, похожая на ту, что была четыре года назад, «когда в стране была развязана истерия на тему «попытки государственного переворота», якобы организованного «российскими агентами».

«К сожалению, у нынешнего черногорского руководства вошло в привычку всякий раз накануне важных общественно-политических событий стимулировать русофобские настроения, безапелляционно представлять Россию в образе врага, на которого в случае чего можно списать все беды — в духе западных корпоративных установок», — сообщили в МИД РФ.

Москва назвала такую политику «потребительским подходом» к отношениям с ней. Эта политика совсем не подтверждает периодически поступающих из Черногории заявлений о «заинтересованности в российско-черногорской нормализации».

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Российское ведомство указало на недружественное отношение к гражданам России, приезжающим в Черногорию, «которых с недавних пор власти этой страны вновь стали активно зазывать на местные курорты».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2020 г. в Черногории состоятся выборы в Скупщину.

За месяц до этого события черногорский президент Мило Джуканович заявил, что за протестами против нового закона о свободе вероисповедания стоят силы, желающие насильственным путём добиться смены власти, используя Сербскую православную церковь.

Он обвинил Сербскую православную церковь в манипулировании идеей защиты святынь от черногорского государства.