В Тюменской области при росте промпроизводства упал внешнеторговый оборот
Тюмень, 28 августа, 2020, 20:16 — ИА Регнум. В Тюменской области рост промышленного производства за первые полгода 2020 года составил 128,6%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
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Рост объёмов обрабатывающих производств составил 171,2%. Объём инвестиций в основной капитал в первом квартале 2020 года увеличился до 64,2 млрд рублей.
Однако в регионе сократился внешнеторговый оборот на 54,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.