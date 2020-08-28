Москва, 28 августа, 2020, 19:59 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» в I полугодии 2020 года понесло чистый убыток по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) в размере 46,6 млрд рублей против 107,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил на брифинге 28 августа первый заместитель генерального директора компании Вадим Михайлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

«Если сравнивать шесть месяцев 2020 года и 2019 года, разница будет порядка 153 млрд рублей», — сказал он, отметив, что падение показателей связано главным образом со снижением доходов по грузовым и пассажирским перевозкам и логистическому блоку.

По словам Михайлова, основной вклад в убыток внесли дочерние компании РЖД, в первую очередь «Федеральная пассажирская компания» — на них пришлось в общей сложности около 25 млрд рублей. Убытки пригородных пассажирских компаний составили 3 млрд рублей. Кроме этого, в 49 млрд рублей оценивается обесценение активов пригородного комплекса.

«РЖД как юридическое лицо сработало в прибыль, но произошло очень серьёзное падение объёмов в пассажирском секторе, и мы оказывали поддержку своим дочерним компаниям, выдавали им займы в сложные месяцы. Практически полностью вклад в убыток сформирован пригородным и дальним пассажирским сегментом», — добавил Михайлов.

Согласно данным компании, выручка РЖД за I полугодие 2020 года составила 1 трлн 85 млрд рублей, снизившись на 12,3% в годовом выражении. В том числе выручка от пассажирских перевозок сократилась на 41%, от грузовых перевозок — на 5,5%, от предоставления логистических услуг — на 28,2%.