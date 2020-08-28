Москва, 28 августа, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Осенью курс национальной валюты России может упасть до уровня 80 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 августа сообщил экономист Сергей Хестанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Однако вероятность такого сильного падения мала. Подобный сценарий возможен лишь при существенном снижении цен на нефть или при других негативных факторах, считает экономист.

«Теоретически это может произойти. Тем более доллар выше 80 рублей мы уже видели. Но это возможно в случае ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка или жёстких санкций. В этом случае рубль ослабнет. Но, как показывает практика, максимально пессимистичные варианты реализуются редко», — сказал Хестанов.