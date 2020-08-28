Вашингтон, 28 августа, 2020, 19:33 — ИА Регнум. Визит Дэвида Шенкера, помощника американского госсекретаря по делам Ближнего Востока, в Бейрут состоится 2 сентября, сообщили 28 августа в пресс-службе Госдепа.

U.S. Department of State Дэвид Шенкер

Уточняется, что цель поездки Шенкера в том, чтобы поговорить о помощи Соединённых Штатов Ливану, где 4 августа 2020 г. произошёл крупный взрыв.

Также американец будет агитировать власти Ливана за проведение реформ, «отвечающих стремлениям ливанского народа к прозрачности, ответственности и свободному от коррупции правительству».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, к реформам власти Ливана призывает и французское руководство.