Москва, 28 августа, 2020, 19:27 — ИА Регнум. Осенью курс рубля относительно мировых валют, вероятнее всего, останется на нынешнем уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

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«После того как рубль относительно недавно ослаб, мне кажется, он сохранится осенью вблизи текущих значений. Понятно, что обострение политической обстановки может спровоцировать усиление санкционного давления», — сказал экономист.

Однако, если внешнего давления не будет, то рубль останется в пределах текущих значений. Потому что текущее ослабление рубля снизит дефицит бюджета, и это, в свою очередь, уменьшит давление на рубль, полагает Хестанов.