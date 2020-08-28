Берлин, 28 августа, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Инициировать реакцию ЕС на то, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным, как это было с «делом Скрипалей», может Германия, если будет ясна вина России, сообщила 28 августа журналистам германский федеральный канцлер Ангела Меркель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин уже сделал ряд заявлений в контексте того, что Россия несёт ответственность за «отравление» Навального, который сейчас находится в берлинской клинике «Шарите». При этом итоги обследования блогера пока не представлены германскими специалистами.

Стоит напомнить, что Германия была в числе тех стран, которые выслали российских дипломатов на фоне «дела Скрипалей» — информационной атаки на Россию по поводу инцидента в британском городе Солсбери в марте 2018 г.