Меркель: Германия может подтолкнуть ЕС к мерам против РФ из-за Навального
Берлин, 28 августа, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Инициировать реакцию ЕС на то, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным, как это было с «делом Скрипалей», может Германия, если будет ясна вина России, сообщила 28 августа журналистам германский федеральный канцлер Ангела Меркель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин уже сделал ряд заявлений в контексте того, что Россия несёт ответственность за «отравление» Навального, который сейчас находится в берлинской клинике «Шарите». При этом итоги обследования блогера пока не представлены германскими специалистами.
Стоит напомнить, что Германия была в числе тех стран, которые выслали российских дипломатов на фоне «дела Скрипалей» — информационной атаки на Россию по поводу инцидента в британском городе Солсбери в марте 2018 г.