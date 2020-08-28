Гай, Оренбургская область, 28 августа, 2020, 19:22 — ИА Регнум. ПАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в городе Гае на средства УГМК завершило строительство ледовой арены для занятий хоккеем и проведения сеансов массового катания. Ледовая арена получила «медное» название — Cuprum. Ввод объектов стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и Уральской горно-металлургической компанией. Вложения УГМК в строительство нового спортивного объекта составили порядка 490 млн рублей.

Пресс-служба УГМК

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, директор ПАО «Гайский ГОК» Геннадий Ставский, глава Гайского городского округа Олег Папунин.

«Лед красивый, самое главное, в нем заложена энергия и перспектива будущего, — отметил глава региона. — Гай — это город людей, которые умеют трудиться и в спорте тоже достигают успехов. В секцию хоккея уже записались полторы сотни детей, и это всего за несколько дней».

Губернатор поблагодарил за реализацию проекта компанию УГМК и ее генерального директора Андрея Анатольевича Козицына, Гайский ГОК и всех участников строительства.

Директор Гайского ГОКа передал символический ключ от нового спортивного объекта Главе городского округа

«УГМК — одна из немногих компаний в России с ярко выраженной социальной направленностью, — отметил Геннадий Ставский. — Совместно, в рамках социально-экономического партнерства с Компанией и областью, мы реализуем все свои планы, поставленные шесть лет назад, — улучшаем окружающую социальную среду, благоустраиваем округ. Чтобы люди хотели жить в нашем городе, воспитывать здесь детей, работать на нашем предприятии. Будем стараться создавать такие условия и для жителей округа».

Пресс-служба УГМК Церемония открытия

Лед новой арены первыми освоили хоккеисты сборной комбината «Горняк» и детской хоккейной секции. Для них появление ледовой арены имеет особе значение — теперь имеется возможность тренироваться независимо от погодных условий в закрытом помещении и продлить спортивный сезон на несколько месяцев. Гайский ГОК закупил 16 комплектов взрослой спортивной экипировки и 34 детских комплекта для будущих хоккеистов.

Также почетные гости осмотрели городской парк, где завершается вторая очередь благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», и приняли участие в торжественной церемонии награждения лучших передовиков Гайского ГОКа в честь профессионального праздника Дня шахтера.

Пресс-служба УГМК Хоккеисты

Напомним, что к строительству ледовой арены Гайский ГОК приступил в ноябре 2019 года. Новое здание размером 49×78 метров возведено в городском парке рядом с Физкультурно-оздоровительным комплексом, который был открыт в августе прошлого года. ФОК и ледовая арена соединены теплым переходом.

В здании ледовой арены 8восемь входных групп. Здесь расположены тренажерный зал, теплая раздевалка, административные помещения и, конечно, сама ледовая арена. Площадь ледового покрытия которой составляет 2424 кв. м, а трибуны могут вместить 150 человек. Общая площадь здания — 8449,27 кв. м.

Пресс-служба УГМК Машина для очистки льда

Для ледовой «Cuprum — Арены» Гайский ГОК закупил машину ENGO Ice Wolf PRO. Эта высокотехнологичная электрическая спецтехника с расширенной базовой комплектацией предназначена для обработки искусственных ледовых поверхностей в сооружениях ледового спорта. Она удовлетворяет требованиям профессиональных ледовых арен международного уровня. С ее помощью ледовая арена площадью 1700 квадратных метров будет поддерживаться в рабочем состоянии. Ледовый комбайн ENGO Ice Wolf PRO оборудован всеми необходимыми технологическими и инновационными устройствами. Управление осуществляется с помощью джойстика, вся необходимая информация о работе машины выводится на большой сенсорный цветной дисплей 10,4 дюйма высокого разрешения.