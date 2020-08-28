Тюмень, 28 августа, 2020, 19:15 — ИА Регнум. В Тюмени экипаж мусоровоза спас пятерых котят, которых неизвестные выбросили на контейнерную площадку. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора «Тюменское экологическое объединение».

Пресс-служба регионального оператора «Тюменское экологическое объединение» Спасённые котята

«Малышей накормили, напоили и уложили спать в кабине спецтехники», — говорится в сообщении.

Сотрудница «ТЭО» взяла котят на временную передержку. Тюменцев, которые готовы взять котят и обеспечить им уют и заботу, просят обращаться к региональному оператору.