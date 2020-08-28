Калуга, 28 августа, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Калужской области значительное внимание уделяется формированию сильного АПК и его высокотехнологичных подотраслей. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в регион 28 августа министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил АО «Биотех Росва»

В рамках рабочей поездки глава Минсельхоза РФ в сопровождении врио губернатора региона Владислава Шапши, а также председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова и министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова посетил АО «Биотех Росва». Здесь производят из пшеницы ингредиенты, которые могут применяться в пищевой, косметической, текстильной, химической промышленности, а также в сельском хозяйстве и ряде других отраслей. Они постепенно вытесняют с отечественного рынка импортные аналоги. На производстве заняты более 300 работников, в год выпускается более 100 тыс. тонн готовой продукции.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил АО «Биотех Росва»

Инновационные технологии, которые применяются на предприятии, позволяют адаптировать производственный процесс к текущим требованиям рынка и повышают экономическую эффективность. Предприятие нацелено на организацию производства полного цикла — от выращивания зерна до его глубокой переработки.

Дмитрий Патрушев осмотрел цех помола пшеницы, цех производства сиропов и моногидрата глюкозы, а также зал оперативного управления, а затем провел всероссийское совещание с участием руководителей регионов и РФ по вопросу развития глубокой переработки зерна. Глава Минсельхоза, в частности, отметил, что в Калужской области значительное внимание уделяется формированию сильного АПК и его высокотехнологичных подотраслей, в том числе — глубокой переработке. Также Дмитрий Патрушев подчеркнул, что направления, позволяющие получать продукцию с высокой добавленной стоимостью, находятся в фокусе повышенного внимания.

Пресс-служба правительства Калужской области Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев посетил АО «Биотех Росва»

«Поэтому потенциал мы видим в развитии именно глубокой переработки зерна на территории Российской Федерации. Кроме очевидной экономической выгоды, сильная отрасль переработки зерновых будет способствовать импортозамещению», — подчеркнул глава Минсельхоза.

«Отдельно отмечу, что в Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации предусмотрено привлечение общего объема инвестиций в создание мощностей глубокой переработки зерна в размере 150 миллиардов рублей. Что также позволит нарастить объемы производства соответствующей продукции», — заявил Дмитрий Патрушев.

Владислав Шапша, выступая на совещании, подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов, отметив, что совокупный объём частных вложений и инвестиционных кредитов в сельское хозяйство Калужской области превысил 105 миллиардов рублей, отрасль развивается высокими темпами.

«Инвестиции в агропромышленный комплекс позволили нам нарастить объемы производства практически всех видов продукции. За последние три года в полтора раза выросло производство зерна, существенно — мяса, яиц, молока, на треть увеличился надой на одну корову», — заметил руководитель области. По мнению главы региона, рост производства создал для сельхозпредприятий стимул к расширению сбыта за рубежом. Кроме того, значительно улучшаются условия жизни и работы на селе. «Реализация инвестиционных проектов создает комфортные условия труда для работников, занятых на селе. Система государственной поддержки кадрового потенциала способствует ежегодному увеличению количества молодых людей, которые приходят работать на село. На сегодняшний день это почти 500 человек», — подчеркнул Владислав Шапша.