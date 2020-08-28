Патрушев: в Калужской области формируют высокотехнологичный АПК
Калуга, 28 августа, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Калужской области значительное внимание уделяется формированию сильного АПК и его высокотехнологичных подотраслей. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в регион 28 августа министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
В рамках рабочей поездки глава Минсельхоза РФ в сопровождении врио губернатора региона Владислава Шапши, а также председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова и министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова посетил АО «Биотех Росва». Здесь производят из пшеницы ингредиенты, которые могут применяться в пищевой, косметической, текстильной, химической промышленности, а также в сельском хозяйстве и ряде других отраслей. Они постепенно вытесняют с отечественного рынка импортные аналоги. На производстве заняты более 300 работников, в год выпускается более 100 тыс. тонн готовой продукции.
Инновационные технологии, которые применяются на предприятии, позволяют адаптировать производственный процесс к текущим требованиям рынка и повышают экономическую эффективность. Предприятие нацелено на организацию производства полного цикла — от выращивания зерна до его глубокой переработки.
Дмитрий Патрушев осмотрел цех помола пшеницы, цех производства сиропов и моногидрата глюкозы, а также зал оперативного управления, а затем провел всероссийское совещание с участием руководителей регионов и РФ по вопросу развития глубокой переработки зерна. Глава Минсельхоза, в частности, отметил, что в Калужской области значительное внимание уделяется формированию сильного АПК и его высокотехнологичных подотраслей, в том числе — глубокой переработке. Также Дмитрий Патрушев подчеркнул, что направления, позволяющие получать продукцию с высокой добавленной стоимостью, находятся в фокусе повышенного внимания.
Владислав Шапша, выступая на совещании, подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов, отметив, что совокупный объём частных вложений и инвестиционных кредитов в сельское хозяйство Калужской области превысил 105 миллиардов рублей, отрасль развивается высокими темпами.