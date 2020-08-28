Москва, 28 августа, 2020, 19:24 — ИА Регнум. В ближайшее время транспортная ситуация в Москве не улучшится. Об этом написал руководитель центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Кизлык в Едином транспортном портале Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По его оценке, к концу августа — началу сентября количество автомобилей̆ на дорогах Москвы должно увеличиться еще больше, хотя уже сейчас их численность выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«В город вернутся студенты и школьники, некоторые компании отменят удаленную работу своих сотрудников. Прогнозируем, что трафик может вырасти до 5%, а заторы на дорогах до 8−9 баллов», — отметил Кизлык.