Москва, 28 августа, 2020, 19:01 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Смоленской области Алексей Островский посетили село Дугино Сычевского района Смоленской области, где идет строительство Центра реабилитации и восстановления здоровья.

Duma.gov.ru Строительство реабилитационного центра в селе Дугино Сычевского района Смоленской области

«Мы исходим из того, что этот санаторий, реабилитационный центр, поможет многим жителям Смоленской области поправить здоровье и просто отдохнуть, потому что такая база должна работать на восстановление и повышение настроения. Кстати, постковидная реабилитация тоже крайне важна. Все это как раз здесь сочетается: и природа, и само место, воздух, рядом — река Вазуза», — отметил Володин.

Строительство центра ведется по инициативе Володина, организационно-правовой формой центра выбрана некоммерческая организация.

Центр сможет принять до 200 человек, в нем предусмотрено бальнеологическое отделение, плавательный бассейн на три дорожки по 25 метров, одно‑ и двухместные номера, столовая и спортивный зал.

В ближайшее время на территории Центра начнется строительство трех жилых корпусов на семь блок-секций в каждом.

Сейчас на территории Центра ведется строительство Ледовой арены. В середине сентября 2020 года начнется строительство Культурного центра.

Подобные реабилитационные центры в близлежащих районах Смоленской области отсутствуют.