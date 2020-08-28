Бишкек, 28 августа, 2020, 18:59 — ИА Регнум. На подготовку к празднованию 29-й годовщины независимости Киргизии, которое состоится 31 августа, столичная мэрия намерена потратить 2,7 млн сомов (2,6 млн рублей).

President.kg Празднование Дня независимости. 31 августа 2017 года

Эти деньги пошли на размещение праздничных баннеров, праздничное оформление главной столичной площади и ряда социальных и культурных объектов, установку малых архитектурных форм на перекрестках центральных проспектов и улиц.

Также часть этих денег будет израсходована на праздничный салют и ряд других мероприятий.

Отмечается, что массовых празднеств, приуроченных ко Дню независимости Киргизии, в этом году не будет, поскольку власти опасаются, что они могут привести к росту числа заразившихся коронавирусной инфекцией.