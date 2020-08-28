Токио, 28 августа, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Видеоконференцию о совместной российско-японской деятельности на Курилах провели представители МИД обеих стран, сообщили 28 августа во внешнеполитическом ведомстве Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Обсуждались юридические и прикладные аспекты совместной деятельности на российских островах. Также была затронута тема противодействия COVID-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на российских островах Курилы было закреплено по итогам визита российского президента Владимира Путина в середине декабря 2016 г. в Японию.

По мнению политического обозревателя ИА REGNUM Анатолия Кошкина, для японского бизнеса, за исключением вопросов рыболовства, особого интереса в работе на Курилах нет. Поездки на наши острова групп японских предпринимателей организует правительство Японии.

Есть и другие, юридические проблемы, препятствующие началу работы японцев на Курильских островах.

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