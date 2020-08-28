Бишкек, 28 августа, 2020, 18:47 — ИА Регнум. По итогам переговоров правительственных делегаций, состоявшихся в столице Узбекистана, подписано два протокола о делимитации и демаркации киргизско-узбекской границы.

President.kg КПП на границе Киргизии

По словам заместителя главы Аппарата правительства Киргизии Назирбека Борубаева, стороны согласовали и утвердили проект описания прохождения проектной линии границы протяженностью 94,5 километра и одного из десяти несогласованных пограничных участков.

«Также представители властей Киргизии и Узбекистана утвердили план графика рабочих встреч до конца текущего года. Они будут проводиться на ежемесячной основе», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что протяженность границы Киргизии и Узбекистана составляет 1379 километров, из которых около 5% все еще остаются неделимитированными.