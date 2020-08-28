Екатеринбург, 28 августа, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Средняя общеобразовательная школа № 25 имени В. Г. Феофанова (Екатеринбург) полностью перешла на очный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве образовательной организации.

ИА REGNUM

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Во многих школах города решили частично сохранить дистанционный формат образования — либо для отдельных предметов, либо для конкретных дней недели (субботы). В СОШ № 25 будет действовать пятидневный режим учёбы, все уроки будут проходить в обычном формате. «На «дистант» ничего не переводим», — заверили в учреждении.

Организация подготовилась к началу учебного года, сообщают в руководстве. В учреждении хватило кабинетов, чтобы разместить классы изолированно друг от друга. В школе закупили все необходимое, чтобы достойно встретить 1 сентября и начать учебу с учётом новых требований.

На вопрос, как в новых условиях будут проводиться родительские собрания, в школе ответили следующим образом: «Будем ориентироваться на указы губернатора по предмету ограничения массовых мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, в средней общеобразовательной школе № 6 Екатеринбурга будут переходить на дистанционное обучение по субботам.