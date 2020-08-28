Калуга, 28 августа, 2020, 18:37 — ИА Регнум. Ход реализации мероприятий госпрограммы комплексного развития сельских территорий в Калужской области оценил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в региона 28 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Глава Минсельхоза в сопровождении главы региона Владислава Шапши побывал в деревне Хотисино Перемышльского района. В поездке также участвовал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Пресс-служба правительства Калужской области Дмитрий Патрушев в деревне Хотисино Перемышльского района

Министр ознакомился с ходом капитального ремонта здания общеобразовательной школы и строительства современной спортивной площадки. Школа рассчитана на 176 мест. Её ремонт позволит создать комфортные условия для учеников и преподавателей. На данный момент отремонтирована кровля здания, завершается внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Стоимость проекта — 11,3 млн рублей.

Пресс-служба правительства Калужской области Дмитрий Патрушев в деревне Хотисино Перемышльского района

Ещё 7,6 млн рублей направлено на создание многофункциональной спортивной площадки площадью 800 кв. метров при школе. Здесь будут заниматься спортом жители деревни, в первую очередь школьники и молодежь. На данный момент ведутся дополнительные работы по благоустройству, устанавливаются трибуны. В рамках госпрограммы в 2020 году строятся блочная котельная школы и очистные сооружения.

Пресс-служба правительства Калужской области Дмитрий Патрушев в деревне Хотисино Перемышльского района

Всего в 2020 году на мероприятия государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» планируется направить 598,7 млн рублей бюджетных средств: из федерального бюджета — 257,5 млн рублей, из областного — 224,1 млн рублей, а также из местных бюджетов 64,6 млн рублей. За счёт этих средств реализуется 138 проектов по благоустройству сельских территорий и четыре проекта комплексного развития сельских территорий. Также предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья 29 сельским семьям, а сельхозтоваропроизводителям возмещается 30% фактически понесенных затрат, связанных с прохождением производственной практики 485 студентов, обучающихся в аграрных вузах.