Берлин, 28 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Подключение России к военному решению вопроса в Сирии привело к тому, что «ситуация застыла», сообщила 28 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Olaf Kosinsky Ангела Меркель

По её словам, в Сирии «так и не произошло запуска инклюзивного политического процесса». Она добавила, что считает сирийского президента Башара Асада«диктатором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель обсуждала ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе и в Сирии, в ходе своего визита в Москву в начале года с президентом РФ Владимиром Путиным.

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