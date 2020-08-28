Москва, 28 августа, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия») отправлен под суд. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Также перед судом предстанет бывший главный бухгалтер расположенного в Челябинске ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова. Следователи считают, что в 2010—2014 годах они вместе с теперь уже бывшим челябинским губернатором Михаилом Юревичем в составе организованной группировки получили от представителей дорожно-строительного холдинга деньги в размере более трёх миллиардов рублей. Взамен от них ожидали общего покровительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Также своё согласие на привлечение Белоусова к ответственности дала Госдума. А Юревич пока находится в розыске.