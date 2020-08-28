Калуга, 28 августа, 2020, 19:03 — ИА Регнум. В праздничном мероприятии, посвященном 649-й годовщине основания Калуги, которое состоялось в Концертном зале Калужской областной филармонии 28 августа, принял врио губернатора Владислав Шапша, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша наградил Почетными грамотами и Благодарностями губернатора лучших тружеников областного центра

Поздравляя горожан с праздником, руководитель области отметил важность вклада каждого жителя Калуги в преображение и развитие областной столицы.

«То, какой будет наша любимая Калуга, зависит от всех нас. Уже практически построено здание прекрасного Дворца спорта. Скоро завершится строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики. Началось благоустройство набережной Яченского водохранилища. Мы приводим в порядок городской бор, обновляем дороги. Все мы хотим, чтобы древняя и красивая Калуга изменилась к лучшему. Уверен, что только сообща мы этого добьемся, и наш город станет не просто административным центром, а настоящей столицей области с 650-летней историей, с прекрасными людьми, любящими свой родной город», — сказал Владислав Шапша.

В рамках мероприятия Владислав Шапша наградил Почетными грамотами и Благодарностями губернатора лучших тружеников областного центра.