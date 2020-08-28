Ростов-на-Дону, 28 августа, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар, вспыхнувший на улице Вавилова. Пострадавших нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 августа.

ГУ МЧС России по Ростовской области Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушен

«В 16:52 мск объявлена полная ликвидация пожара», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что возгоранию в двухэтажном здании был присвоен второй ранг сложности. Площадь, пройденная огнём, составила немногим менее 400 кв. метров. В здании располагаются магазин и автомойка.