Тула, 28 августа, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» в рамках национального проекта «Экология» состоялась в природно-антропогенной особо охраняемой территории — Романцевских горах в Тульской области 28 августа, об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин, экологи, активисты и более 500 волонтеров.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России» состоялась в Романцевских горах

«Уникальные пейзажи Романцевских гор привлекают внимание не только местных жителей, но и огромного количества россиян. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. Губернатором Тульской области Алексеем Дюминым уделяется большое внимание сохранению и развитию природного комплекса. Месяц назад Романцевские горы вышли в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Отрадно, что акция «Вода России» проходит именно в Романцевских горах, и с каждым годом она привлекает все больше неравнодушных к экологии людей», — отметил Сергей Егоров.

Мусор в рамках акции собрали более 500 участников акции, отходы отсортировали и отправили на станции обработки.

Роман Минухин напомнил, что Тульская область входит в число крупнейших промышленных центров России, и вопросы защиты окружающей среды здесь имеют особую важность.

«В рамках нацпроекта «Экология» в Тульской области в 2020 году начали расчищать два водоема: реку Ока в городе Белев, и реку Упа в поселке Одоев. Мероприятия проекта «Сохранение уникальных водных объектов» позволят восстановить санитарное состояние рек, увеличить их пропускную способность, стабилизировать водный режим и уже в 2021 году улучшить экологические условия для 18 тыс. человек, которые проживают вблизи этих рек. Для озер Романцевских гор таких кардинальных мер пока не требуется, достаточно лишь не допускать разрушений и захламления», — добавил Роман Минухин.

Выработанные карьеры Ушаковского угольного разреза расположены рядом с д. Кондуки и представляют собой группу затопленных карьеров, общая площадь которых составляет не менее 1 гектара. Водное зеркало окружают терриконы (искусственные насыпи), так называемые Романцевские горы. Это уникальная природно-антропогенная территория местного (муниципального) значения, расположенного на месте бывшего Ушаковского разреза, между д. Кондуки, д. Волково, д.Ушаково. На территории находятся 27 озер глубиной от 10 до 79 метров. Территория имеет удачное географическое расположение, удаленность от г. Тулы — 81 км, от г. Москвы — 230 км.