Лион, Франция, 28 августа, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Несколько миллионов евро похищено из Банка Франции, пишет 28 августа Le Progrès.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Макл Манн. 1995. США Вооружённое нападение

Деньги были отняты у инкассаторов в городе Лионе группой бандитов, напавших на перевозившую деньги машину. Автомобиль был остановлен двумя микроавтобусами после его выезда из здания Банка Франции.

Бандиты угрожали инкассаторам оружием, а похитив деньги, подожгли машину. Позже они сожгли и микроавтобусы, на которых совершили ограбление.