Новосибирск, 28 августа, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Жительница Новосибирска во время отдыха в Крыму повредила ногу. Ей потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает министерство ЧС республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Новом Свете

Вчера в 19:00 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына пгт Новый Свет (городской округ Судак) женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей, — уточнили в министерстве. — Пострадавшая была обнаружена на участке с сыпучим грунтом».

Спасатели на носилках эвакуировали женщину к автомобилю скорой помощи.