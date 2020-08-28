Москва, 28 августа, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Подключение некоммерческих организаций (НКО) к сбору и переработке бытовых отходов может привести к удорожанию этого процесса. Об этом сообщил руководитель регионального отделения «Партии роста» в Тамбовской области, генеральный директор одного из мусороперерабатывающих комплексов Игорь Блюм.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусорные контейнеры

Он напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 1 октября проработать вопрос о привлечении некоммерческих организаций к раздельному сбору твердых коммунальных отходов. По мнению Блюма, наибольшая польза от НКО будет в вопросах стимулирования населения к раздельному сбору отходов и просветительской деятельности. Заниматься же их сбором, хранением и переработкой должны профессиональные компании, которые располагают квалифицированным персоналом и достаточным количеством спецтехники.

В противном случае, если общественные организации будут привлекать к сбору и переработке отходов, данная процедура рискует вырасти в цене. Возможны также сбои в работе, полагает специалист.

«Чем сложнее будет система сбора и переработки мусора, чем больше в ней будет участников, тем больше времени уйдет на ее настройку и тем дороже она нам всем обойдётся», — сказал Блюм.

По его мнению, самое эффективное решение — это организация дуального способа сбора, когда органику бросают в один контейнер, а перерабатываемую упаковку — в другой.