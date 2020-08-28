Вашингтон, 28 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Политика Соединённых Штатов относительно Южно-Китайского моря не изменится, что бы ни предпринимал Китай, заявил 28 августа на публичном мероприятии Роберт О'Брайен, помощник американского президента по нацбезопасности.

Дональд Трамп и Роберт О'Брайен

Он заявил, что свобода судоходства — это право США. Вашингтон исходит из того принципа, что «мировые морские пути и международные воды должны быть свободны для судоходства». Это же относится и к воздушному пространству, и к космосу.

О'Брайен «Очень жаль, что Китай решил дальше придерживаться своей напористости и агрессии в этих обстоятельствах».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне продолжающейся напряжённости между Вашингтоном и Пекином относительно Южно-Китайского моря 27 августа американский эсминец Mustin вынужден был покинуть эту акваторию по настоянию ВМС Китая.