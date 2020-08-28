Москва, 28 августа, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Учителя математики, русского языка, литературы и иностранного языка стали самыми востребованными профессиями в сфере образования, представленными на государственном портале «Работа в России». Об этом сообщает 28 августа Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского (фрагмент). 1895

Отмечается, что всего на портале на сегодняшний день размещено более 38 тысяч вакансий для педагогов.

«Среди наиболее востребованных — вакансии учителей математики, русского языка и литературы, иностранного языка (по 3−4 тысячи вакансий на каждое из этих направлений). Далее идут учителя информатики (более 1 тысячи вакансий), химии и биологии (примерно по 700 вакансий)», — говорится в сообщении.

По данным Роструда, наибольшее число предложений для преподавателей отмечено в Краснодарском крае — свыше 2 тысяч вакансий, Красноярском крае — 1,8 тысячи вакансий, Новосибирской области — 1,6 тысячи вакансий, Иркутской и Тюменской областях — по 1,5 тысячи вакансий.

В ведомстве также обратили внимание, что в ряде субъектов работодатели для обеспечения кадрами образовательных учреждений приглашают педагогов из других регионов и готовы оказать им поддержку при переезде, в том числе обеспечить жильём, полным социальным пакетом и предоставлять дополнительные бонусы.