Ревда, Свердловская область, 28 августа, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Ревде (Свердловская область) ограничат торговлю спиртным 4 сентября 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Алкоголь

Запрет действует с 15:00 по 20:00 (время местное) в квадрате улиц 9 Мая — Максима Горького — Мира и объездной дороги. В это время во дворце культуры будут торжественно вручать звание «Почётный гражданин города» в преддверии Дня города 5 сентября 2020 года.

На сам День города ограничения не распространяются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выбрали почётным гражданином города главного эпидемиолога Александра Харитонова.