Эксперт: предложение о ликвидации Пенсионного фонда — чистый популизм
Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Если продолжить логику Сергея Миронова, предложившего ликвидировать Пенсионный фонд, то следующим в очереди на ликвидацию может стать министерство финансов, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пенсионный фонд России
Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Это позволит сэкономить средства, которые тратятся сейчас на сам фонд, причем тратятся очень неэффективно, считает он.
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«В экономической теории есть понятие транзакционных издержек. «Родственны» им и затраты на бюрократический аппарат и повышение эффективности его работы.
Но если продолжить логику Миронова, то нам не нужно ни министерство финансов, ни даже правительство. Можно решать все вопросы из администрации президента.
Такие предложения говорят о некомпетентности и популизме их авторов. В пенсионной системе хватает недостатков, но исправлять их надо иными способами», — отметил Юрий Ичкитидзе.