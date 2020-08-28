Омск, 28 августа, 2020, 17:34 — ИА Регнум. По состоянию на 28 августа вирус гриппа птиц обнаружен в 12 районах Омской области — Большереченском, Горьковском, Калачинском, Кормиловском, Крутинском, Нижнеомском, Муромцевском, Омском, Полтавском, Саргатском, Тюкалинском и Черлакском. Вирус выявлен в 16 населённых пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Ольга Шматова ИА Красная Весна Курицы

Уточняется, что заболевание зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах, где домашняя птица контактировала с дикой водоплавающей, и где не соблюдалось безвыгульное содержание домашней птицы, предусмотренное ветеринарными правилами.

Чтобы не допустить заражения, жителям Омской области запрещено выпускать домашних птиц на водоёмы. Для нарушителей предусмотрен штраф.

На совещании, посвящённом этой проблеме, главам муниципальных районов поручили сообщать о выявленных нарушениях ветеринарных правил в областное управление Россельхознадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа вирус птичьего гриппа был выявлен в семи районах Омской области.