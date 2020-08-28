Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 17:33 — ИА Регнум. При ликвидации Пенсионного фонда правительство утратит инструмент обратной связи, сейчас оно по крайней мере может узнавать, когда нарушается «пенсионный» баланс и возникает нехватка средств, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева.

Лобачев Владимир Отделение Пенсионного фонда

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд и выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Это позволит сэкономить средства, которые тратятся сейчас на сам фонд, причем тратятся очень неэффективно, считает он.

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« Прежде всего нужно определиться с понятиями — что именно понимается под словом «фонд». Так обозначается мешок с пенсионными деньгами, и так же обозначается администрирующая организация. Если говорить о мешке, то он и так давно уже умер.

Но отказаться от администрирующей функции фонда невозможно. Через него же идет управление материнским капиталом. Пенсионный фонд с трудом справляется с этим, а кто и как будет это делать в его отсутствие?