Иваново, 28 августа, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Кинотеатры в Ивановской области смогут открыться с 1 сентября — с соблюдением регламентов, поправки в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» губернатор региона Станислав Воскресенский внёс 28 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В кинотеатре

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В числе основных норм безопасности — размещение зрителей с соблюдением дистанции в 1,5 метра, осуществление вентиляции, обеззараживания воздуха и проведения дезинфекции в залах, бесконтактная оплата билетов, термометрия для посетителей, особые условия пунктов общепита в кинотеатрах. Также сеансы в разных кинозалах должны начинаться и заканчиваться в разное время.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос соблюдения требований безопасности руководитель территориального управления Роспотребнадзора ранее обсудил с владельцами и руководителями кинотеатров региона.