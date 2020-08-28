Ханты-Мансийск, 28 августа, 2020, 17:19 — ИА Регнум. В Югре для подготовки детей к началу учебного года выплачивается два вида пособий для первоклассников. Об этом сообщает департамент социального развития ХМАО.

Департамент соцразвития ХМАО

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Родители первоклассников, постоянно проживающие в Югре, могут получить единовременную выплату 7975 рублей на ребёнка. Многодетные семьи получат на первоклассника 11 180 рублей, а также на учащихся школ и профессиональных образовательных учреждений ХМАО.

При наличии права на получение двух видов пособий родители могут выбрать только одно из них.