Ново-Огарево, Московская область, 28 августа, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Татария находится среди лидирующих регионов России по целому ряду показателей в течение многих лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с главой республики Рустамом Миннихановым.

Kremlin.ru Рабочая встреча с Рустамом Миннихановым в режиме видеоконференции

Также глава государства констатировал, что в регионе наблюдается естественный прирост численности населения, «небольшой, но все-таки он существует».

«По поводу распределения финансовой помощи. Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с Вами это хорошо знаем. Если Вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с Вами потом при встрече это еще пообсуждаем», — предложил президент.

ИА REGNUM напоминает, ранее Минниханов доложил Путину о стимулирующих выплатах врачам, о завершении предыдущего учебного года, о начале нового учебного года в условиях пандемии.

Кроме того, глава Татарии попросил президента об «объективном и справедливом распределении финансовой помощи».